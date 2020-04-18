Birecik'te, devrilen traktörün sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Cabbar Şahin (24), hayatını kaybetti.<br>Kaza, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi´nde meydana geldi. Tarlada çalışan Cabbar Şahin'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada ağır yaralanan Şahin, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cabbar Şahin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-18 22:03:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.