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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görülen dev kelebek görenleri şaşırttı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ender görülen ve 13 santim olan dev kelebek görenleri şaşırttı. ilk defa bu büyüklükte kelebekleri gören vatandaşlar, dev kelebeğin fotoğraflarını ve videolarını çekti.

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