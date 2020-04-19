(Özel) Onlara kısıtlama yok Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle 31 ille birlikte Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, tarlalarda çalışarak üretime devam ediyor.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’daki çiftçiler, üretime devam ediyor. Hafta sonu 31 ilde uygulanan sokağa çıkma uygulamasından muaf olan Şanlıurfa’daki çiftçiler, ürünlerinin zamanında yetişmesi için çalışmaya devam etti. Tarlada sarımsak toplayan ve zararlı otları temizleyen çiftçilerin yanı sıra fidan yetiştiricileri de hafta sonu işlerinin başına gitti. Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kendilerini kapsamadığını, bunun da üretim için çok önemli olduğunu belirten çiftçiler, vatandaşlara da evde kalmaları çağrısında bulundu.

Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, Türkiye’nin mercimek üretiminin yüzde 36'sını, arpanın ise yüzde 11'ini ve buğdayın ise yüzde 10'unu karşılıyor. Fıstık üretiminde de Türkiye’de ilk sırada yer alan Şanlıurfa, pamuk üretiminde de üst sıralarda yer alıyor.

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