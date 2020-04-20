Şanlıurfa’da karantina süresi biten 315 kişi memleketlerine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir’den tahliye edilen 94’ü asker toplam 315 kişi, Şanlıurfa’da yurtlardaki karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Dışişleri Bakanlığınca korona virüs nedeniyle Cezayir’den tahliye edilen 94’ü asker toplam 315 kişi, Şanlıurfa’ya getirilmişti. Harran Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurda yerleştirilenler, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurttan ayrılanlar, sevinç içinde ailelerine kavuşmak istediklerini belirtti. Şanlıurfa Valiliği tarafından hazırlanan hediye paketlerinin takdiminin ardından vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.