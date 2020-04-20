Vefa sosyal destek grupları vatandaşların yanında

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, 13 ilçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs salgını günlerinde vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

Salgın riskini önlemek amacıyla 1819 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında da faaliyetlerine devam eden VSDG çalışanları, bir gün içerisinde 750 vatandaşa hizmet ulaştırdı. VSDEG, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 27 vatandaşın maaş, elektrik desteği ödemesi, fatura tahsilatı işlerini evlerinde yaptı. Mesai mefhumu gözetmeden, günün 24 saati faaliyetlerine devam ederek fakir fukaranın, kimsesiz yaşlıların ve desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşların taleplerine cevap veren VSDG personeli, tüm ilçelerde kapı kapı dolaşarak hizmet ulaştırırken, sokağa çıkma yasağının ilk gününde 109 vatandaşa gıda kolisi teslim etti. 100’den fazla vatandaşın ekmeklerini evlerine ulaştıran çalışanlar, 8 vatandaşa sağlık hizmetleri ulaştırdı ve 3 vatandaşın ilaçlarını temin etti.

Kimsesiz, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden VSDG çalışanları, bir gün içerisinde 536 kişiye de rehberlik ve diğer konularda yardımcı oldu.

Şanlıurfa genelinde tüm Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 112 acil çağrı numarasından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.