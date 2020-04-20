Polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı Emniyete elektronik posta atan küçük kıza polisten sürpriz Küçük kız emniyete elektronik posta atıp kitap ve oyuncak istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı Emniyete elektronik posta atan küçük kıza polisten sürpriz Küçük kız emniyete elektronik posta atıp kitap ve oyuncak istedi

İHA

Şanlıurfa'da okuma kitabı biten küçük kızın elektronik postası emniyeti harekete geçirdi. Çocuklarının elektronik postasını karşılık bulamayacağını düşünen anne, polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı Emniyete elektronik posta atan küçük kıza polisten sürpriz Küçük kız emniyete elektronik posta atıp kitap ve oyuncak istedi

Şanlıurfa’da okuma kitabı biten küçük kızın elektronik postası emniyeti harekete geçirdi. Çocuklarının elektronik postasını karşılık bulamayacağını düşünen anne, polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.
Şanlıurfa’da yaşayan Melisa isimli bir kız çocuğu, sokağa çıkma kısıtlaması esnasında okuma kitabının tamamını okuyup bitince İl Emniyet Müdürlüğüne internet üzerimden elektronik posta yollayarak kendisi için kitap, küçük kardeşi için ise oyuncak istedi. Elektronik postayı okuyan görevli polisler, durumu İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'a iletti. Polislere talimat veren İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, her iki çocuğa da hem oyuncak hem de kitap götürülmesini istedi. Polis ekipleri, küçük kızın yaşadığı eve giderek büyük bir sürpriz yaptı. Kapıyı açan çocukların annesi, polisleri karısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Anne, hemen odada oturan çocuklarına haber verdi. Polisin kendilerine kitap ve oyuncak getirdiğini gören Melisa ve küçük kardeşi, büyük bir mutluluk yaşadı. Polise teşekkür eden çocukların annesi, elektronik postanın karşılık bulmasına inanamadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaköprü’de Doğukent ve Batıkent Mahalleleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karaköprü’de Doğukent ve Batıkent Mahalleleri ...
Eyyübiye Belediyesinden yeni dezenfekte aracı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesinden yeni dezenfekte aracı
STK'lardan Haliliye’nin Sosyal Yardım tesisine tam not
YEREL HABERLER STK'lardan Haliliye’nin Sosyal Yardım tesisine tam ...
(Görüntülü) Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyo
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ...
Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında ...
Ceylanpınar'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da sokak hayvanları unutulmadı
(Görüntülü) Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri ...
(Görüntülü) Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye edilerek uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve ...
Haliliye kırsalında vatandaşlara fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında vatandaşlara fidan dağıtıldı
Büyükşehirden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehirden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı
Karaköprü’de larva mücadelesi
YEREL HABERLER Karaköprü’de larva mücadelesi
Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk
YEREL HABERLER Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk
Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye edilerek uğurlandı
YEREL HABERLER Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye ...
Vali Erin tarihi evleri inceledi
YEREL HABERLER Vali Erin tarihi evleri inceledi
Vali Erin’den sağlık çalışanlarına moral mesajı
YEREL HABERLER Vali Erin’den sağlık çalışanlarına moral mesajı
Vefa sosyal destek grupları vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Vefa sosyal destek grupları vatandaşların yanında
Sosyal destek yardımları e-devlet üzerinden yapılacak
YEREL HABERLER Sosyal destek yardımları e-devlet üzerinden yapılacak
Şanlıurfa’da karantina süresi biten 315 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da karantina süresi biten 315 kişi ...
Halfeti’de salgına karşı tedbirler devam ediyor
YEREL HABERLER Halfeti’de salgına karşı tedbirler devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında Siverek'ten ilginç olaylar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında Siverek'ten ilginç ...
Hafta sonunda Akçakale'de terk edilmiş şehir görüntüsü
YEREL HABERLER Hafta sonunda Akçakale'de terk edilmiş şehir ...
(Özel) Onlara kısıtlama yok Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Onlara kısıtlama yok Sokağa çıkma ...
Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor
YEREL HABERLER Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor
Birecik’te korona virüs için sıkı tedbir
YEREL HABERLER Birecik’te korona virüs için sıkı tedbir

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X