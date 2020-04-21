600 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

600 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

DHA

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak, güvenli hale dönüştürülen Suriye'nin Tel Abyad kentine dönüşler sürdürülüyor. Terör örgütünün işgali sırasında Afrin'e yerleşen 600 kişi, dün gece 150 araçla zorunlu olarak terk ettikleri evlerine döndü. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşayan binlerce sivil, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali ve ardından uyguladığı baskıdan kaçarak, Türkiye'ye sığındı. Zorunlu göç sonrası Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı...

600 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

<br>Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılarak, güvenli hale dönüştürülen Suriye'nin Tel Abyad kentine dönüşler sürdürülüyor. Terör örgütünün işgali sırasında Afrin'e yerleşen 600 kişi, dün gece 150 araçla zorunlu olarak terk ettikleri evlerine döndü.<br>Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşayan binlerce sivil, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali ve ardından uyguladığı baskıdan kaçarak, Türkiye'ye sığındı. Zorunlu göç sonrası Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'e yerleşerek, burada yaşamaya başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) geçen yıl 9 Ekim'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad'ın güvenli hale getirilmesinin ardından Afrin'de bulunan siviller, tekrar evlerine dönmek için başvuruda bulundu. Tel Abyad yerel meclisinin yaptığı değerlendirmelerin ardından başvuruda bulunan ve Tel Abyad merkezi ile Suluk ve Ayn İsa kasabalarında evleri bulunduğu belirlenen 600 kişinin geri dönüşüne onay verildi. Dönüşlerinin kabul edilmesinin ardından 600 Suriyeli, dün yaklaşık 150 araçla Afrin'den çıkış yaparak, Akçakale'ye geldi. 600 kişi, Akçakale Sınır Kapısı'nda yapılan işlemlerinin ardından zorunlu olarak terk ettikleri evlerine yıllar sonra döndü.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Akçakale Hadi KURT<br>2020-04-21 10:04:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siverek´te 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Siverek´te 1 mahalle karantinaya alındı
(Görüntülü) Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri sonlandırdı-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK ...
(Görüntülü) Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri sonlandırdı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK ...
Haliliye’de üretilen maskeler hane hane dağıtılıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de üretilen maskeler hane hane dağıtılıyor
(Görüntülü) Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri sonlandırdı-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK ...
Afrin’den gelen 150 konvoyluk araç Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti Suriyeli aileleri taşıyan araç konvoyu Akçakale sınır kapısından geçerek Telabyad’a giriş yaptı
YEREL HABERLER Afrin’den gelen 150 konvoyluk araç Türkiye üzerinden ...
Resulayn´da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri sonlandırdı
YEREL HABERLER Resulayn´da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri ...
Polisi karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı Emniyete elektronik posta atan küçük kıza polisten sürpriz Küçük kız emniyete elektronik posta atıp kitap ve oyuncak istedi
YEREL HABERLER Polisi karşısında görünce neye uğradığını ...
Karaköprü’de Doğukent ve Batıkent Mahalleleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karaköprü’de Doğukent ve Batıkent Mahalleleri ...
Eyyübiye Belediyesinden yeni dezenfekte aracı
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesinden yeni dezenfekte aracı
STK'lardan Haliliye’nin Sosyal Yardım tesisine tam not
YEREL HABERLER STK'lardan Haliliye’nin Sosyal Yardım tesisine tam ...
(Görüntülü) Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyo
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ...
Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlıların yanında ...
Ceylanpınar'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da sokak hayvanları unutulmadı
(Görüntülü) Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri ...
(Görüntülü) Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye edilerek uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve ...
Haliliye kırsalında vatandaşlara fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında vatandaşlara fidan dağıtıldı
Büyükşehirden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehirden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı
Karaköprü’de larva mücadelesi
YEREL HABERLER Karaköprü’de larva mücadelesi
Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk
YEREL HABERLER Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk
Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye edilerek uğurlandı
YEREL HABERLER Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye ...
Vali Erin tarihi evleri inceledi
YEREL HABERLER Vali Erin tarihi evleri inceledi
Vali Erin’den sağlık çalışanlarına moral mesajı
YEREL HABERLER Vali Erin’den sağlık çalışanlarına moral mesajı
Vefa sosyal destek grupları vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Vefa sosyal destek grupları vatandaşların yanında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X