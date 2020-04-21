(Görüntülü) Siverek?te 1 mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA?nın Siverek ilçesindeki Aşağı Beşyamaç Mahallesi, bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Siverek'e 40 kilometre mesafedeki 500 nüfuslu Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa kaldırıldığı hastanede yapılan kronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan mahalle sakini, hastanede tedaviye alınırken, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu dün yaptığı toplantıda Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararını verdi.<br>Karar doğrultusunda, jandarma ekipleri, mahalleyi barikat kurarak, giriş-çıkışa kapattı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma görevlileri, kontrol noktasından geçişlere izin vermiyor. Siverek İlçe Belediyesi tarafından dezenfektan gönderilen mahallede, vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.<br>Şekerli ve Böğürtlen Mahalleleri'nin de karantinada olduğu ilçede, 3 binada da karantina uygulaması devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa <br>2020-04-21 11:59:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.