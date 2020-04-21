Haliliye’de ağaçlandırma çalışması

Haliliye Belediyesi, ‘Daha yeşil bir Haliliye’ sloganı ile başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan parklara çim ekiminin yanında ağaçlandırma çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Veysel Karani Mahallesinde bulunan parklarda yeni ağaçlar toprakla buluştu. ‘Daha yeşil bir Haliliye’ sloganı ilçede yeşil alan oranının yükseltmeyi hedefleyen Haliliye Belediyesinin yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile vatandaşların da takdirini topluyor. Veysel Karani Mahallesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Sadık Salar, “Haliliye Belediyemiz gerçekten ağaç dikim çalışmalarını, park çalışmalarını yapıyor. Bu vesileyle belediye teşkilatına ve Sayın Canpolat’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan diğer parklarda yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

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