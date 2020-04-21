Akıma kapılan 6 yaşındaki Hamed, hayatını kaybetti

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Harran ilçesinde evlerinin yakınından geçen elektrik tellerine dokununca, akıma kapılan Hamet Güneş (6) hayatını kaybetti.<br>Harran ilçesi Küplüce Mahallesi'nde tek katlı evlerinin çatısında oynayan Hamet Güneş, yakından geçen elektrik direğinin tellerine dokundu. Akıma kapılan Güneş'in çığlıklarını duyan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hamet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-21 14:30:04<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.