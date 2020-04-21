Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

'Ablam ve ben'

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Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde evlerinin önünden geçen elektrik akımının tellerine dokunan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Küplüce kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre oyun oynayan 6 yaşındaki Hamet Güneş, evlerinin önünden geçen yüksek gerilim hattı tellerine dokundu. Akıma kapılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Ceset, morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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