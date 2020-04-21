Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü

'Ablam ve ben'

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<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Mustafa Demir (30), hayatını kaybetti.<br>Siverek'te elektrik tesisatçılığı yapan Mustafa Demir, bir evdeki elektrik arızasını gidermek için Kargalı Mahallesi'ne gitti. Arızanın kaynaklandığı elektrik direğine çıkan Demir, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Mustafa Demir, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaiye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-04-21 15:46:42<br>

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