Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

'Ablam ve ben'

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile silahla ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kısıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahallede otomobille tarlada çalışmaya giden Murat K. ile Abdullah Ş., kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Murat K. ile Abdullah Ş. silahtan çıkan mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olay sonrası bölgeden kaçan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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