Şanlıurfa’da virüs’e karşı teknoloji kullanımı

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi yeni tip Koronavirüs’e (Covid19) karşı aldığı önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Karaköprü Belediyesi yeni tip Koronavirüs (Covid 19) önlemleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dezenfekte çalışmaları kapsamında teknolojiyi de kullanan Karaköprü Belediyesi, bünyesine kattığı yeni mikro sisleme dezenfektan püskürtme aracıyla mahalleleri dolaşarak sterilizasyon çalışması yapıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni alınan dezenfektan püskürtme aracını inceledi. Araçla ilgili bilgiler alan Başkan Metin Baydilli, Koronavirüs’üne karşı teknolojiyi de kullandıklarını söyledi.

Başkan Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak Koronavirüs’üne karşı çalışmalarımızı en üst sevide sürdürüyor. Kurduğumuz dezenfekte timi her gün bir mahallemizin tamamını dezenfekte ediyoruz. Teknolojiden de yararlanmak istedik. Yeni aldığımız mikro sistem dezenfektan püskürtme aracı ile mahallelerimizi ilaçlayacağız. Yol ve kaldırımlarla köpüklü suyla yıkanıp temizlenmesiyle birlikte mikro sisleme aracı sayesinde havadaki kirliliği de temizleyip vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir hayat sürdürmelerini amaçlıyoruz. ” dedi.

Baydilli; Koronavirüs karşı dezenfektan çalışmalarının ve denetimlerinin düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.

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