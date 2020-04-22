Ekinci’den 23 Nisan mesajı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çocuklara “Şartlar ne olursa olsun coşkunuzu neşenizi ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Ben inanıyorum ki güzel günler çok yakın” diye seslendi.

Ekinci, mesajında, “23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. ve siz Sevgili çocuklar bugün 100.yılını kutladığımız ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramını ilk kez evlerimizde kutlayacağız. Sizlerin, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. Böylesine anlamlı bir günü öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla birlikte meydanlarda kutlamak şarkılarla marşlarla o coşkuyu hep birlikte yaşamak istediğinizi biliyorum ancak içinde bulunduğumuz bu dönemde sağlıklı kalmak için bir süre daha evlerimizde kalmak durumundayız. Şartlar ne olursa olsun coşkunuzu neşeniz ve umudunuzu asla kaybetmeyin unutmayın ki siz Türkiye cumhuriyetini kuran neslin çocuklarısınız 100 yıllık meşalenin aydınlığı huzurun ve geleceğimizin teminatısınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin Kuruluşunun 100. yılını Perşembe akşamı saat 21:00'de çocuk, genç, yaşlı demeden hep birlikte balkonlarımızda İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuyarak kutlayalım” dedi.

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