İstanbul'daki iş adamlarından Şanlıurfa’ya uzanan gönül köprüsü

İstanbul’da yaşayan Şanlıurfalı iş adamları ve sanayiciler tarafından kurulan URSİAD Derneği tarafından Şanlıurfa’da maddi durumu iyi olmayan aileler için 3 bin 50 gıda ve temizlik kolisi gönderildi.

Birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu bu dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak maddi durumu iyi olmayan ailelere yapılan yardımlara ek olarak iş adamlarına çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün çağrısına İstanbul’da yaşayan Şanlıurfalı iş adamları ve sanayiciler destek verdi.

Gıdadan temizlik malzemesine kadar tüm malzemelerin hazırlandığı yardım tırları Büyükşehir Belediyesine dağıtılmak üzere teslim edildi.

Gerçekleştirilen yardımlardan dolayı tüm iş adamlarına teşekkür ederek isimlerini tek tek sayan Başkan Beyazgül, “Tüm iş adamlarımızın Allah kazançlarına bereket katsın, Şanlıurfalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yardımlarla ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, “Birlik, beraberlik, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olması gerektiği bir zamanda İstanbul’da URSİAD adı altında teşkilatlanan Şanlıurfalı iş adamlarımız bu gün İstanbul’dan Şanlıurfa’ya 3 bin 50 yardım kolisi göndermişlerdir. Şanlıurfamızın buna çok ihtiyacı vardı. İstanbul’dan uzanan el maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza uzanacak. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde gıda yardımı çalışmalarımız uzun zamandır devam ediyor. Böyle bir dönemde İstanbul’daki iş adamlarımızın Şanlıurfa’daki hemşehrilerini düşünmesi büyük bir erdemliktir. Şanlıurfa olarak kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah kazançlarına bereket katsın. Gerçekten gönülden cömertçe davranmışlar. Şanlıurfalılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ise, “İstanbul'daki iş adamlarımız Şanlıurfa’yı bu süreçte yalnız bırakmadılar. 3 binin üzerinde yardım kolisi ile Vefa Sosyal Yardım gurupları ile Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde inşallah gerçek hak sahiplerine dağıtacağız. Buradan İstanbul’da yaşayan iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını kabul etsin” şeklinde konuştu.

ÜRSİAD Yardım Sorumlusu Mahmut Yılmaz ise, “ÜRSİAD İstanbul’da kurulan Şanlıurfalı iş adamlarımız ve sanayicilerimizin kurduğu bir dernektir. İstanbul’da hazırlanan yardım malzemelerini valiliğimiz ve büyükşehirimiz ile birlikte hak sahiplerine dağıtacağız inşallah” diye konuştu.

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