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Canpolat’tan 23 Nisan mesajı

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Canpolat’tan 23 Nisan mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Canpolat mesajında Kurtuluş Savaşının zor koşulları altında kurulan Gazi Meclisin, büyük bir milletin ve ülkenin kaderini belirlemiş, bugünün güçlü ve büyük Türkiye'sinin temellerinin atıldığını belirterek,“ Meclisimizin o zor şartlar altında kurulmuş olması tüm Dünyaya ülkemizin bugün kat be kat artmış olan gücünü de göstermiş ve ulusumuzdan aldığımız bu kudreti nesilden nesile taşımıştır. Bu güç pandemi ile mücadele ettiğimiz günümüz dünyasında da en büyük dayanağımızdır. Çocuklarımızın geleceğinin yeniden inşa edildiği, yepyeni bir dünya değişiminde Türkiye'nin milli gücü, mücadeleci yapısı ve birlikteliği tüm dünyaya örnek olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bize şu günlerde hem en küçük parçamız ailemizde, hem de kentimizde, ülkemizde birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Kadim tarihinde her güçlüğü beraber aşan ülkemiz, bu defa bir tarih daha yazacak ve çocuklarımıza çifte bayram yaşatacaktır. Ailemizin neşe kaynağı, enerjisi çocuklarımız için biz şu günlerde daha hızlı çalışıyor, yarınları hazırlamanın gayretini taşıyoruz. Bu inançla ve vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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