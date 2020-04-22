Paşabağı sokak sokak yıkanarak dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Paşabağı Mahallesinde bulunan sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, Covıd19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı faaliyetlere devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekipleri, Paşabağı Mahallesinde bulunan sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Sunulan hizmetlerle ilgili konuşan Paşabağı Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, “ Haliliye Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele ile ilgili mahallemizde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha önce de üç dört kez yapılan işlemler bugün de tekrarlandı. Bu çalışmalarından dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Haliliye Belediyesinin salgınla mücadele kapsamında ilgili tüm birimleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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