Şanlıurfa´da, yasakta sokağa çıkan 54 kişiye para cezası kesildi

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<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek dışarı çıkan 54 kişiye para cezası kesildi.<br>4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilden biri olan Şanlıurfa'da, polis aralıksız devriye görevi yapıyor. Vatandaşları dışarı çıkmamaları için anonslar yaparak uyaran polis ekipleri, sokağa çıkanlara ise ceza kesiyor. Kentte, mazeretsiz dışarı çıktığı belirlenen 54 kişiye para cezası verildi. <br>Polisin denetimleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,Ömer ŞULUL<br>2020-04-23 14:44:14<br>

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