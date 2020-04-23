Öğrencilerin hem bayramını, hem doğum gününü kutladılar

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, ilçede 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.<br>Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, dışarı çıkamayan, aynı zamanda doğum günü 23 Nisan olan öğrencilere sürpriz yapmak istedi. Yapılan araştırmada ilçede 23 Nisan doğumlu olan 11 öğrenci olduğu belirlendi. Oluşturulan 11 ayrı ekip, hazırlanan ay yıldızlı pasta ve hediyelerle öğrencilerin adreslerine giderek çocuklara sürpriz yaptı.<br>KOYUN OTLATAN SONGÜL'E SÜRPRİZ YAPTILAR<br>Doğum günü 23 Nisan olan 4'üncü sınıf öğrencisi Songül Çelik'e de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile okuduğu kırsal Kartal Mahallesi'ndeki ilkokul öğretmeni pasta ve hediye ile sürpriz yapmak istedi. Songül, evinin önünde koyun otlatırken bulundu. Öğretmeni ve beraberindeki diğer görevlileri karşısında görünce şaşıran Songül, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumunu üfleyerek, sürpriz için teşekkür etti. Pastayı kesen Songül Çelik, "Daha önce doğum günü kutlamamıştım. Benim için sürpriz oldu" dedi.<br>Songül'ün öğretmeni Nergiz Kılıç da öğrencisine yaptıkları sürprizin kendisini de mutlu ettiğini ifade etti. Hediyesini de alan Songül, daha sonra kendisine sürpriz yapan öğretmenleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-04-23 14:59:13<br>

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