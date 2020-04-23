Arda Turan, telekonferansla Şanlıurfalı çocuklarla buluştu

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında futbolcu Arda Turan, telekonferans yöntemi ile çocuklarla sohbet etti.<br>Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye bünyesindeki Çocuk Meclisi ile interaktif toplantı yaptı. Çocuklar için belediyenin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa futbolcu Arda Turan'ı da dahil ederek küçüklere sürpriz yaptı. İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, salgın bittikten sonra Şanlıurfa'yı ziyaret etme sözü verdi. Telekonferans görüşmesinde çocuklarla sohbet eden Arda Turan'a teşekkür eden Beyazgül, kendisini en kısa sürede kentte misafir etmek istediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-23 17:11:44<br>

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