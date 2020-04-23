Baydilli'den Ramazan ayı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baydilli mesajında, "Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazanı Şerif bu yıl maalesef biraz sıkıntılı, insanların korona virüs salgını nedeniyle yakınlaşamadığı bir döneme denk geldi. Ramazanın bereketiyle, manevi atmosferiyle inşallah bu salgın hastalık en az seviyeye iner ve milletimiz rahat bir nefes alır. Bu yıl Ramazanda yakınlaşmayı kalplerden yapalım, salgın riskine önlem olarak sosyal mesafemizi korumaya devam edelim. Çünkü her şeyden önce Allah'ı bize emaneti olan bedenimizi korumamız, sağlıklı tutmamız gerekiyor. Bu mübarek ayda yardım yaparak, bağışta bulunarak, dua ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı Ramazanı Şerif'i bu erdemli özelliklerin yerleşmesi için bir vesile olarak değerlendirmeliyiz. Ramazan’ın Karaköprü'müze, Şanlıurfa'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.