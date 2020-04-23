Eyyübiye'de 23 Nisan coşkusu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı bayrak sallayarak kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte bayrak sallayarak 23 Nisan’ı kutladı. Ekipler tarafından dağıtımı yapılan bayrakları ellerine alan ve balkonlara koşan çocuklar, Kuş’la birlikte bayrak sallayarak, 23 Nisan’ı kutladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ile birlikte Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle 23 Nisan’ı çocuklarla birlikte kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.