Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan

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Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa’da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa’da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazanın ilk gününü evlerinde geçirdi. Her Ramazan ayında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan Balıklıgöl ise sessizliğe büründü.

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