Akıma kapılan elektrikçi, öldü

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik arızasının giderilmesi için mahallelinin çağırdığı elektrikçi Ali Yüzücü (44), akıma kapılarak hayatını kaybetti.<br>Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. Günboyu elektrik kesintisinin yaşandığı mahallede oturan vatandaşlar, iddiaya göre arızanın giderilmesi için elektrikçi Ali Yüzücü'ye haber verdi. Arızanın yaşandığı bölgeye gelen Yüzücü, elektrik direğine çıktı. Arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan Yüzücü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüzücü, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ali Yüzücü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-04-24 23:17:08<br>

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