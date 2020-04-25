Şanlıurfa'nın asırlık çınarları yaşadıklarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa'nın asırlık çınarları yaşadıklarını anlattı

DHA

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, TBMM'nin kuruluşu ile aynı yaşta olan vatandaşlar, anılarını ve geçmişe olan özlemlerini anlattı. Şanlıurfa Valiliği'nin tespit ettiği 57 asırlık çınardan biri olan ve 23 Nisan'da 100 yaşına giren Perişan Bizci, hayatında hiç unutamadığı olayın kıtlık döneminde ekmeği karneyle alması olduğunu söyledi. Bizci, günümüzde ekmeklerin çöpe atılmasına da tepki gösterdi.   Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde 1920 yılında doğan ve halen hayatta olan 57 vatandaşı tespit etti. Valilik daha sonra, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı...

Şanlıurfa'nın asırlık çınarları yaşadıklarını anlattı

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, TBMM'nin kuruluşu ile aynı yaşta olan vatandaşlar, anılarını ve geçmişe olan özlemlerini anlattı. Şanlıurfa Valiliği'nin tespit ettiği 57 asırlık çınardan biri olan ve 23 Nisan'da 100 yaşına giren Perişan Bizci, hayatında hiç unutamadığı olayın kıtlık döneminde ekmeği karneyle alması olduğunu söyledi. Bizci, günümüzde ekmeklerin çöpe atılmasına da tepki gösterdi.  <br>Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde 1920 yılında doğan ve halen hayatta olan 57 vatandaşı tespit etti. Valilik daha sonra, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bu kişilere sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Doğum günü sürprizi yapılan 57 asırlık çınardan biri olan, 12 çocuk 35 torun sahibi Perişan Bizci, tüm dünyayı saran koronavirüsün son bulması için dua ediyor.<br>'HAYATIM BOYUNCA HER ŞEYİN KIYMETİNİ BİLDİM'<br>Çocuklarından 5'inin vefat ettiğini belirten Bizci, "Ben en küçük oğlum Yasin'le birlikte kalıyorum. Oğlum ve torunlarım bana iyi bakıyor. Halimize sürekli şükrediyoruz. Ayağım sakat olmasına rağmen namazımı hep kılıyorum. Hayatım boyunca her şeyin kıymetini bildim. Kıtlık ve yoksulluk döneminde yaşadığımız o zorlu yıllar hep aklımda ekmeği karneyle alırdık. Şimdi ise ekmekler çöpe gidiyor. Allah bir an önce bu hastalıktan dünyayı temizlesin. Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin" dedi.<br>'İBADETİNİ HİÇ AKSATMIYOR'<br>Annesine 32 yıldır baktığını belirten 4 çocuk babası Yasin Bizci ise, "Annem TBMM'yle aynı yaşta. İlerlemiş yaşına rağmen hafızası yerinde, telefon kullanabiliyor. İhtiyacını kendisi gidermeye çalışıyor. Bunca yıl yaşamasının sırrı sağlıklı ve doğal beslenmesinden geliyor. İbadetini hiçbir zaman aksatmıyor" diye konuştu.<br>'BUNCA YIL YAŞAMASININ SIRRI, HAYATI ÇOK SEVİYOR'<br>100 yaşına giren 4 çocuk ve 22 torunu olan Duduhan Bedlek ise kızı Benveş Bedlek ile yaşadığını söyledi. Annesine 36 yıldır baktığını anlatan Benveş Bedlek şunları söyledi:<br>"21 yıl önce babam hayatını kaybetti. Anneme biz bakıyoruz diğerleri farklı yerlerde yaşıyor. Annem en çok geçmiş yılları özlüyor. Bunca yıl yaşamasının sırrı ise hayatı çok seviyor. Yediği içtiğine çok dikkat ediyor. 100 yaşına rağmen hiç Türkçe konuşmayı öğrenmemiş bütün ihtiyacını kendisi görüyor."<br>TBMM'yle yaşıt olan 8 çocuklu 35 torun sahibi Abdullah Kılınç da oğlu Sabri Kılınç´ın evinde 30 yıldır kaldığını söyledi. Köylerde çoban olduğu için hiç Türkçe konuşamadığını anlatan asırlık çınar Kılınç, doğal yiyecekler yediğini, halen anne ve babasını unutamadığını söyleyerek, kendisine bakan evlatlarına çok teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-04-25 08:50:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akıma kapılan elektrikçi, öldü
YEREL HABERLER Akıma kapılan elektrikçi, öldü
Köpek saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri kurtarılamadı
YEREL HABERLER Köpek saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri ...
Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Viranşehir'de köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, ...
Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor
İftarlık sıcak yemekler evlere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER İftarlık sıcak yemekler evlere ulaştırılıyor
Tarım işçileri kaza yaptı: 2 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Tarım işçileri kaza yaptı: 2 yaralı Tarım işçilerini ...
Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan
YEREL HABERLER Peygamberler şehrinde hüzünlü Ramazan
Vali Erin’i Türk bayrağı için arayan çocuk
YEREL HABERLER Vali Erin’i Türk bayrağı için arayan çocuk
Siverek'te yufka ekmeğine ilgi arttı
YEREL HABERLER Siverek'te yufka ekmeğine ilgi arttı
Haliliye zabıtasından açık yer denetimi
YEREL HABERLER Haliliye zabıtasından açık yer denetimi
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü Asırlık çınarlara doğum günü sürprizi Şanlıurfa’da TBMM’yle yaşıt 57 kişinin doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER 100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü Asırlık ...
Karaköprü’de her gün bir mahalle dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de her gün bir mahalle dezenfekte ediliyor
(Görüntülü) Şanlıurfa?da, TBMM?yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da, TBMM?yle yaşıt 57 kişiye ...
Şanlıurfa´da, TBMM´yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, TBMM´yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum ...
(Görüntülü) Şanlıurfa?da balkonlarda 100?üncü yıl coşkusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da balkonlarda 100?üncü yıl ...
Şanlıurfa´da balkonlarda 100´üncü yıl coşkusu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da balkonlarda 100´üncü yıl coşkusu
Siverek´te silahlı 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Siverek´te silahlı 23 Nisan kutlaması
Şanlıurfalılar İstiklal Marşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte okudu Şanlıurfalılar istiklal Marşı'na balkonlarından eşlik etti
YEREL HABERLER Şanlıurfalılar İstiklal Marşı'nı Cumhurbaşkanı ...
Bin 200 yıl sonra Balıklıgöl’de sessiz Ramazan Bin 200 yıldır Balıklıgöl’de kılınan teravih namazı bu yıl kılınmadı
YEREL HABERLER Bin 200 yıl sonra Balıklıgöl’de sessiz Ramazan Bin ...
Haliliye’de çocuklara bayrak dağıtıldı
YEREL HABERLER Haliliye’de çocuklara bayrak dağıtıldı
Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu
Eyyübiye'de 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Eyyübiye'de 23 Nisan coşkusu
Yalçınkaya'dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Yalçınkaya'dan Ramazan ayı mesajı
Baydilli'den Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Baydilli'den Ramazan ayı mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X