Birecik’te 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve hayırsever iş adamı tarafından ilçede maddi durumu iyi olmayan ve korona virüs salgınından dolayı işini kaybeden 3 bin kişiye iftar yemeği ulaştırılıyor.

Birecik ilçesinde yardımlaşma geleneği devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım eli, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve hayırsever iş adamı Mehmet Cankesen tarafından uzatıldı. İlçede maddi durumu iyi olmayan ve korona virüsünden dolayı işlerini sürdüremeyen ailelere iftar yemeği verilmeye başlandı. Toplamda 3 bin kişinin faydalandığı iftar yemeği dağıtımı, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Sıcak iftar yemeğinden faydalanan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan ilçede Birecik Belediyesi organizasyonunda çok sayıda iş adamı tarafından hazırlanan 5 bin gıda yardım kolisi de ekipler tarafından yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.

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