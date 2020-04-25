Şanlıurfa´da sokağa çıkan 909 kişiye para cezası kesildi

<br>Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, ilk 3 günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 909 kişiye, 2 milyon 489 bin 398 TL para cezası kesildi.<br>İçişleri Bakanlığınca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Şanlıurfa´da, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında yürütülen denetimlerde ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri yerine getirilirken, bu uyarılara uymayarak sokağa çıkanlara ise cezai işlem uygulandı. Kent genelinde 3 günlük denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 909 kişiye, 2 milyon 489 bin 398 TL ceza kesildi.<br>Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-04-25 14:18:09<br>
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