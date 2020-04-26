Şanlıurfa’da boş cadde ve sokakları sis kapladı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Şanlıurfa’da boş kalan sokakları sis bastı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Şanlıurfa’da sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde ise cadde ve sokaklarda araçlar ile insanların yerini sis tabakası aldı. Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis öğleye doğru kademeli olarak etkisini kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.