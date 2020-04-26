Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün kırsal Mahallesinde yaşandı. Tarladan geçen yüksek gerilim hattına dokunan yabancı uyruklu 3 yaşındaki Mehmet Elbkeyyi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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