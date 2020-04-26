Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

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<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi (3) hayatını kaybetti.<br>Olay, öğleden sonra Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama yapılan arazide elektrik teline temas eden Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Elbkeyyi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan 24 Nisan günü de aynı mahallede elektrik arızasını onarmak isteyen elektrikçi Ali Yüzücü, akıma kapılması sonucu hayatını kaybetmişti.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-26 18:03:03<br>

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