Karaköprü’ye yeni bir park daha kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaköprü’ye yeni bir park daha kazandırılıyor

İHA

Karaköprü’ye yeni bir park daha kazandırılıyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalarda sona gelindi.
Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü'de, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, ilçenin gelişen mahallelerinden olan Doğukent Mahallesine, 5 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.
Doğukent’te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, basketbol ve oyun sahaları ile kamelyalar bulunuyor.
Yemyeşil bir Karaköprü için çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Doğukent mahallemiz hızla gelişen ve konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerden birisidir. Bölgede yeşil alan ihtiyacı vardı. Yapımına başladığımız 5 bin metrekarelik parkımızı en kısa sürede bitirip mahallemizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede birçok mahallede yeni park ve orta refüj çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ve Genel Sekreteri, adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ve Genel Sekreteri, ...
(Görüntülü) Siverek?te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma kavgasına karışanlara ?sosyal mesafe? cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siverek?te 4 kişinin yaralandığı koyun ...
Siverek'te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
YEREL HABERLER Siverek'te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı ...
Siverek´te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma kavgasına karışanlara `sosyal mesafe´ cezası
YEREL HABERLER Siverek´te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma ...
Öldürülen köpeği yavruları kaldırmaya çalıştı Sokak köpeğini vahşice öldürdüler
YEREL HABERLER Öldürülen köpeği yavruları kaldırmaya çalıştı Sokak ...
Şanlıurfa'da 3 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3 mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne ...
Akçakale’de kısıtlama sonrası insanlar sokağa koştu
YEREL HABERLER Akçakale’de kısıtlama sonrası insanlar sokağa koştu
Haliliye'de virüs ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye'de virüs ile mücadele sürüyor
Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi Siverek’te çıplak elle maske dağıtılması tepki çekti
YEREL HABERLER Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi Siverek’te ...
Eyyübiye’de kapalı semt pazarı çalışması
YEREL HABERLER Eyyübiye’de kapalı semt pazarı çalışması
Urfa kebabı ve lahmacun yardıma muhtaçların iftarı oluyor Her gün 600 haneye iftar ikramında bulunuluyor
YEREL HABERLER Urfa kebabı ve lahmacun yardıma muhtaçların iftarı ...
Haliliye’de maske dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de maske dağıtımı sürüyor
Şanlıurfa’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı
Tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine devrilmesiyle öldü
YEREL HABERLER Tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine ...
Traktör ile pulluk arasında feci ölüm Traktörün arkasına tarla sürmek için pulluk takmaya çalışan çiftçi sıkıştığı yerde öldü
YEREL HABERLER Traktör ile pulluk arasında feci ölüm Traktörün ...
Bazı bölgeler iftardan sonra yaya ve araç trafiğine kapanıyor
YEREL HABERLER Bazı bölgeler iftardan sonra yaya ve araç trafiğine ...
Türkiye'nin elit koyunlarına özel bakım
YEREL HABERLER Türkiye'nin elit koyunlarına özel bakım
Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü
Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da 2 mahalle ve bir bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 2 mahalle ve bir bina karantinaya alındı
Sofralarından sıcak yemek eksik olmuyor
YEREL HABERLER Sofralarından sıcak yemek eksik olmuyor
Akçakale’de yol kontrolleri devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakale’de yol kontrolleri devam ediyor
Eyyübiye'de temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye'de temizlik çalışmaları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X