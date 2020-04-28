Ceylanpınar’da 1 mahalle karantinaya alındı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Maden kırsal Mahallesi, korona virüs vakasına rastlanması üzerine karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ceylanpınar ilçesine bağlı Maden kırsal Mahallesi'nde ikamet eden bir kişide 27.04.2020 tarihinde Covid19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili köyde son Covid19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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