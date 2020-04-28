Uyuşturucu iğneyle vurulan köpek öldü, belediye soruşturma başlattı (2)

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<br>KÖPEKLERE KAYMAKAM SAHİP ÇIKTI<br>Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediye personelinin uyuşturucu iğneyle vurması sonucu telef olan sokak köpeğinin 6 yavrusuna Kaymakam Ömer Dereci sahip çıktı. Kaymakam Dereci'nin talimatıyla köpekler kaymakamlık konutuna götürülerek, bakımı yapıldı.<br>Anne köpeğin ölümüne yol açan 2 belediye personeli hakkında ise adli ve idari soruşturma açıldı.<br>Bu arada Kaymakam Ömer Dereci, başıboş köpekler nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğu ilçeye hayvan barınağı yapılması için girişimde bulunacaklarının belirtti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-04-28 15:51:09<br>

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