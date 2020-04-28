Birecik’te bir okul geçici PTT Şubesi oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Korona virüs nedeniyle PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Korona virüsü tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Tedbirler kapsamında PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu. Meydan Mahallesindeki Hükumet Konağının yanında bulunan Sadettin ve Feyhan Karaata İlk ve Ortaokulunda kurulan vezneler sayesinde ilçe PTT Şubesindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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