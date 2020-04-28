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Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı

İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yolun kenarındaki kayaları düzelten operatör kepçeyle birlikte 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kameraya yansıyan görüntülerde su göletine devrilen kepçenin operatörü inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu Kepçe operatörüyle birlikte 15 metreden böyle yuvarlandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yolun kenarındaki kayaları düzelten operatör kepçeyle birlikte 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kameraya yansıyan görüntülerde su göletine devrilen kepçenin operatörü inanılmaz bir şekilde kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Erdal Zencirci isimli şahıs paletli kepçeyle yolun kenarındaki kayaları düzeltmeye çalıştı. Kayaları yerinden oynatan operatör, kepçenin bir anda kaymasıyla yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi. Kameraya yansıyan görüntülerde takla atan kepçe uçurumun dibindeki su göletine düştü. Kepçenin devrilmesiyle birlikte çevredekiler büyük bir panik yaşadı. Olay yerindeki yakınları operatörü kurtarmak için kayalıklardan aşağı indi. Operatör devrilen kepçenin altından kendi imkanlarıyla çıktı. Yüreklerin ağızlara geldiği olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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