Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu

– Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.

'Ufo' olduğu zannedilen ışıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.

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