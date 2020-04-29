Şanlıurfa’nın ulaşım sorunu Bakan Karaismailoğlu’na İletildi

Şanlıurfa’nın ulaştırma ve altyapı konusundaki sıkıntı, talep ve planlanan yatırımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında düzenlenen video konferans ile masaya yatırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, devam eden yatırım projelerinin son durumu ile öncelik arz eden diğer projeler değerlendirildi.

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