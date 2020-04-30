Şanlıurfa´da 3 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yapma telaşına düştü. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu çarşılarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şanlıurfalı vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, işyerleri ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle et ve kahvaltılık ürünlerinin satıldığı bölgelerde araç ve yaya trafiği yoğunluğu yaşandı. Sokak ve caddelerde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve büyük bölümünün de maske takmadıkları görüldü.<br>DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-04-30 16:28:19<br>

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