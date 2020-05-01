Şanlıurfa´da sağanak etkili oldu

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Taşan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.<br>Şanlıurfa ve ilçelerinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde su taşkınlarına neden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa´da yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-05-01 16:57:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.