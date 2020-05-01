Şanlıurfa´da sağanak etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa´da sağanak etkili oldu

DHA

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Taşan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Şanlıurfa ve ilçelerinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde su taşkınlarına neden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa´da yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali...

Şanlıurfa´da sağanak etkili oldu

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Taşan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.<br>Şanlıurfa ve ilçelerinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde su taşkınlarına neden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa´da yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-05-01 16:57:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Test sonucunu beklemeden hastaneden ...
Şanlıurfa’da kısıtlama kurallarına uymayan 74 kişiye ceza
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kısıtlama kurallarına uymayan 74 kişiye ...
(Görüntülü) Şanlıurfa'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye para cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da kısıtlamaya uymayan 44 ...
Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 ...
Şanlıurfa´da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye para ...
Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı
Anneleri telef edilen köpeklere kaymakam sahip çıktı
YEREL HABERLER Anneleri telef edilen köpeklere kaymakam sahip çıktı
Beyazgül’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Beyazgül’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
(Özel) Halfeti'nin simgesi karagül açtı
YEREL HABERLER (Özel) Halfeti'nin simgesi karagül açtı
(Görüntülü) Şanlıurfa?da 3 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da 3 günlük yasak öncesi ...
Viranşehir ‘de stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Viranşehir ‘de stabilize yol çalışması
Şanlıurfa´da 3 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 3 günlük yasak öncesi alışveriş ...
Barış Pınarı’nda insani yardım
YEREL HABERLER Barış Pınarı’nda insani yardım
Haliliye’de parklar salgın sonrasına süsleniyor
YEREL HABERLER Haliliye’de parklar salgın sonrasına süsleniyor
Akçakale’de 500 aileye sıcak iftar yemeği
YEREL HABERLER Akçakale’de 500 aileye sıcak iftar yemeği
Yalçınkaya’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Yalçınkaya’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Karaköprü’de evde kalanlara ilahi konseri
YEREL HABERLER Karaköprü’de evde kalanlara ilahi konseri
Ceylanpınar’da karantinaya alınan mahalle ilaçlandı
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da karantinaya alınan mahalle ilaçlandı
Soylu'dan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Soylu'dan 1 Mayıs mesajı
Karaköprü de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karaköprü de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfalılar ciğerden vazgeçmedi
YEREL HABERLER Şanlıurfalılar ciğerden vazgeçmedi
Bozova’da kanala düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Bozova’da kanala düşen köpek kurtarıldı
Ekinci yaşlılara maske dağıttı
YEREL HABERLER Ekinci yaşlılara maske dağıttı
Suriye sınırında günlük 40 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER Suriye sınırında günlük 40 bin maske üretiliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X