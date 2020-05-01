Boş cadde ve sokaklar göle döndü

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Şanlıurfa'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağmur boş cadde ve sokakları göle çevirdi.

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü kentte, cadde ve sokaklar göle dönerken birçok kırsal mahallede de ekili araziler zarar gördü.

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