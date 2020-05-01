Vali Erin’den 1 Mayıs mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bir mesaj yayımladı.

Vali Erin mesajında, "Ülkemizin büyümesi, güçlenmesi ve gelecekte de var olmasının temel taşlarından biri olan, üretimin baş aktörü işçilerimiz ve onların ortaya koydukları emektir. Yükselme ve refah seviyesinin artmasının ölçüsü ise; insanımızın ekonomiye dahil olması, emeklerinin karşılığını tam olarak almalarıdır. Çalışkanlığı, zekası ve değerleri uğruna ortaya koyduğu fedakârlığı ile bilinen milletimiz, çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla her türlü zorluğun üstesinden gelmesini başarmış, dünyada eşi benzeri olmayan bir millettir. Toplumsal düzenini, köklü kültür ve medeniyetinin üzerine inşa eden milletimiz, ‘İşçinin ücretini, alın teri kurumadan ödeyiniz’ diye tavsiyede bulunan İslam dini sayesinde, çalışma hayatında yazılı olmayan kanunlarla da hakkaniyeti korumayı başarmıştır. ‘Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz’ diyerek, gelecekte huzur ve refah için emek ve alın terinin önemine işaret eden kültürümüz, zor zamanlarda yardımlaşma ve dayanışmanın da en güzel örneklerini sergilemiştir. İki ayı aşkın süredir tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgını karşısında devletimizin aldığı tedbirlerin başında, salgın riski nedeniyle işini kaybeden, maddi yönden zayıf hale gelen çalışanlarına destek sağlamak, esnaf ve sanatkârını korumak, tarladan sofraya kadar uzayan üretim zincirinin her aşamasını korumak olmuştur. Elbette böylesi bir afet karşısında milletçe bazı zarar ziyanla karşılaşmış bulunuyoruz. Ancak birlik ve beraberliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma duygularımız ile bu zorlukların da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Sosyoekonomik yapısı nedeniyle şehrimiz, iş gücü ve emek yoğun sermaye yatırımlarının merkezi olabilecek konumdaki en önemli illerin başında gelmektedir. Gençlerimizin mesleki yeterliliğe ulaşmaları, istihdam olanaklarının artırılması, en büyük sermayesi emeği olan insanımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için devletimizin destekleriyle özel sektör yatırımları hız kesmeden devam etmektedir. Devlet ve millet olarak birlik beraberlik içerisinde olarak geleceğe koşan bir Türkiye’de, işçinin emeğinin karşılığının fazlasıyla ödendiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzla tüm insanlarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüğü günlere koşarken, kalkınma ve yükselme serüvenimizde en büyük gücümüz olan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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