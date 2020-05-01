Şanlıurfa'da bir bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde bir kişinin Covid19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oturduğu binada 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi ile Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesinde iki binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

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