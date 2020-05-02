Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi Şanlıurfa'daki yurtlarda karantinaya alındı

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Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi, Şanlıurfa'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Şanlıurfa'ya 100'ü Irak'tan kara yoluyla, 273'ü de Cezayir'den hava yoluyla getirilen kişiler, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki öğrenci yurduna götürüldü. Burada sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek tek tek sağlık kontrollerinden geçirilen 299'u Türk 373 kişi, 14 gün boyunca karantinaya alınacakları yurt odalarına yerleştirildi. Bütün ihtiyaçları valilik koordinasyonunda, ilgili kamu kuruluşlarca karşılanan vatandaşlar, 14 günün sonunda yapılacak sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun görülmemesi durumunda memleketlerine uğurlanacak.

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