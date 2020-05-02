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Evden çıkamayan yaşlılara özel bakım Şanlıurfa’da 65 yaş üstü vatandaşlara saç ve sakal traşı yapıldı

İHA

Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan 10 gönüllü berber ekibi, Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların saç sakal tıraşlarını yaptı.

Evden çıkamayan yaşlılara özel bakım Şanlıurfa’da 65 yaş üstü vatandaşlara saç ve sakal traşı yapıldı

Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan 10 gönüllü berber ekibi, Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların saç sakal tıraşlarını yaptı.
Şanlıurfa Valiliği tarafından Eyyübiye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Grupları koordinesinde oluşturulan 10 gönüllü berber ekibi, Eyyübiye ilçesinin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların saç, sakal tıraşını yaptı. Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan öncülüğündeki ekipler, önceden belirlenen evlere korona virüs önlemleri kapsamından sosyal mesafeye dikkat ederek gitti. Kapıları çalarak içeri giren ekipler, ilk olarak evde tıraş olacak 65 yaş üstü vatandaşların ateşlerini ölçtü. Sağlık sorunu olmayan yaşlılar, daha sonra hazırlanan alanda maske ve eldivenlerini takan berber tarafından tıraş edildi. Ekipler tarafından saç sakal tıraşı yapılan 106 yaşındaki Hasan Kahraman, uzun bir aradan sonra tıraş edildiğini belirterek Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve emeği geçen berberlere teşekkür etti.

Önce ihtiyaçları karşılandı sonra tıraş edildi
Dedesi tıraş edilen Halef Özbay, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu zor günlerde bizi yalnız bırakmayan Şanlıurfa Valiliğimize, Eyyübiye Kaymakamlığımıza, Eyyübiye Belediyemize ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür ederiz. Dedem 106 yaşında Allah’a şükürler olsun bu yaşına kadar sağlıklı yaşadı. Devlet kurumlarımız bu zor günlerde dedemi yalnız bırakmadılar. Daha önce bize gelerek ihtiyaçlarımızı karşılamışlardı, bugün de dedemin saç sakal tıraşını yapmak için geldiler. Allah razı olsun” dedi.
Ekipler tarafından 107 yaşındaki babası tıraş edilen Halil Fellah, “Eyyübiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Gruplarından arkadaşlar bizim eve geldiler. Babamın saçını, sakalını tıraş ettiler. Babam adına onlara teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlar bir bir not edildi
Ekipler, evlerinden çıkamayan yaşlıların tıraşını yaptıktan sonra ailelere herhangi bir ihtiyacınız var mı sorusunu yöneltti. İhtiyaçları olan aileler istediği ürün veya gıda malzemelerini kağıda yazarak teslim ekiplere etti. İhtiyaçlar başka bir ekip tarafından tedarik edildi.

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