Şanlıurfa´da 307 kişiye 872 bin lira ceza kesildi

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polis ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkan 307 kişiye 872 bin lira ceza kesildi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyede seyrediyor. Polis, vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerini titizlikle yapıyor. İzni olanlara gerekli kolaylığı sağlayan ekipler, izinsiz sokağa çıkanlar için ise adli ve idari işlem uyguluyor. Ekipler, kısıtlamanın ilk gününden sokağa çıkan 307 kişiye 872 bin lira ceza kesti. Yasaktan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-05-02 16:47:20<br>

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