Kısıtlamanın son gününde sınırda sessizlik

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. Kısıtlamanın olduğu bölgedeki sınır hattı da sessizliğe büründü.

Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçelerden biri olan Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. İlçede cadde ve sokaklarda kimse bulunmazken, sınır hattındaki bölgeler de sessizliğe büründü.

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