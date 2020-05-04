Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaMardin kara yolunda Karakuzu Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. İsmail K.’nın kullanıldığı 20 YT 585 plakalı otomobil, iddiaya göre karakol önüne konulan beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü İsmail K. ile Orhan G. ve Mehmet P. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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