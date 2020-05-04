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Virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi

İHA

Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuşan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in gönderdiği çiçeklerle uğurlanan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Virüsü yenen 5 kişi alkışlarla evine gönderildi

Korona virüs tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuşan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in gönderdiği çiçeklerle uğurlanan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Şanlıurfa’da yakalandıkları korona virüsünü hastanedeki tedavileri sonrası yenen 5 kişi, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinden çıkarılan hastalar, hastane çalışanları tarafından çiçekler ve alkışlarla uğurlandı.
Tedavi süresince sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiklerini ve üzerlerinde büyük emekleri olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından 18 gün hastanede kaldığını ve bugün taburcu olduğunu belirten Mustafa Şıldır, maske takmanın ve sosyal mesafenin korunmasının büyük önemi olduğunu acı bir tecrübe ile anlamış olduklarını söyledi.
Tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edilen 5 kişi ile birlikte, Şanlıurfa’da tedavi gördükten sonra iyileşen hasta sayısının toplam 98’e ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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