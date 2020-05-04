Şanlıurfa’da 3 bina karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alınırken, 2 binada ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda, merkez Haliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesinde bir, Viranşehir ilçesinin Yeni Mahallesinde ise 2 kişinin Kovid19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kişilerin yaşadığı 3 binada, 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Birecik ve Haliliye ilçesinde birer binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

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